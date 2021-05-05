За день до визита Блинкена «слуги» передумали увольнять Сытника. Фото: https://litsa.com.ua/

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Ракурс

Увольнять Артема Сытника, директора Антикоррупционного бюро, передумали «слуги народа».

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта № 5459 о Национальном антикоррупционном бюро Украины, который предлагает дать Кабмину полномочия по назначению и увольнению главы НАБУ.

Согласно предложенной редакции закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», директор НАБУ может быть отстранен от должности только по основаниям и в порядке, установленных Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Документом также предлагается определить, что конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек.

Три человека определяются Советом национальной безопасности и обороны Украины и еще три определяются Кабинетом министров на основании предложений партнеров по развитию, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

После принятия этих изменений, согласно тексту проекта, директор НАБУ продолжит исполнять свои обязанности до момента назначения нового директора после проведения конкурса на эту должность.

Законопроект был подан в ВР 30 апреля народными депутатами Давидом Арахамией, Анастасией Радиной, Сергеем Ионушасом и Александром Корниенко. По состоянию на 5 мая документ был направлен на рассмотрение профильного комитета.

Напомним, ранее мы сообщали, что предыдущий законопроект по НАБУ, внесённый Кабмином, предполагал увольнение действующего главы НАБУ.