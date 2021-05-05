За день до візиту Блінкена «слуги» передумали звільняти Ситника. Фото: https://litsa.com.ua/

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Звільняти Артема Ситника, директора Антикорупційного бюро, передумали «слуги народу».

На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроекту № 5459 про Національне антикорупційне бюро України, який пропонує дати Кабміну повноваження щодо призначення та звільнення голови НАБУ.

Відповідно до запропонованої редакції закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», директора НАБУ може бути відсторонено від посади лише з підстав та у порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документом також пропонується визначити, що конкурсний добір на посаду директора НАБУ організовує та проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб.

Три особи визначаються Радою національної безпеки та оборони та ще три визначаються Кабінетом міністрів на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

Після ухвалення цих змін, згідно з текстом проекту, директор НАБУ продовжить виконувати свої обов’язки до моменту призначення нового директора після проведення конкурсу на цю посаду.

Законопроект було подано до ВР 30 квітня народними депутатами Давидом Арахамією, Анастасією Радіною, Сергієм Іонушасом та Олександром Корнієнком. Станом на 5 травня документ було направлено на розгляд профільного комітету.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що попередній законопроект про НАБУ, внесений Кабміном, передбачав звільнення чинного голови НАБУ.