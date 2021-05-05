Що отримала дружина Гейтса при розлученні

https://racurs.ua/ua/n154214-naydorojche-rozluchennya-bill-i-melinda-geyts-pochaly-dilyty-milyardni-statky.html

Ракурс

Бувши подружньою парою, Білл і Мелінда Гейтс за 27 років сколотили одне з найбільших статків в історії. Тепер вони розлучаються і вже почали ділити своє майно, яке налічує 145 млрд дол.

Стало відомо, що в день розлучення з засновником Microsoft Біллом Гейтсом його дружина Мелінда отримала цінні папери на суму 1,8 млрд дол. Про деталі розірвання шлюбу повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Мелінді Гейтс дісталися 1,5 млрд дол. в акціях Канадської національної залізничної компанії та 300 млн дол. в паперах найбільшого американського автодилера Autonation.

Експерти припустили, що чоловік і дружина заздалегідь домовилися про те, як розділять нажите майно. Мелінда в заяві про розлучення не вказала особливих вимог, а отже могла знати, яку частку власності отримає.

Гейтси заздалегідь сказали, що будуть і далі разом управляти Bill and Melinda Gates Foundation, який став найбільшим приватним благодійним фондом. Аналітики припустили, що в разі сварок ситуацію доведеться залагоджувати третьому члену правління організації, бізнесменові Уоррену Баффету.



За даними Forbes, стан Білла Гейтса на 5 травня перевищило 130 млрд дол. Подружжя також володіє особняком у 6 тис. кв. м в штаті Вашингтон та іншою нерухомістю, пара також входить в число найбільших землевласників в США. Forbes зазначив, що розлучення Гейтса може стати найдорожчим в історії.

Нагадаємо, «Ракурс» писав, що Білл Гейтс розлучається, свої статки пара ділитиме без шлюбного контракту.

Джерело: Bloomberg