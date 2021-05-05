Індійський Сталін виграв місцеві вибори

https://racurs.ua/ua/n154213-indiyskyy-stalin-vygrav-miscevi-vybory.html

Ракурс

Сталін переміг на виборах в штаті Тамілнад на півдні Індії. Йдеться про лідера коаліції Матувеле Карунанінді Сталіна, який народився 1 березня 1953 року в родині місцевого політика.

Сталін після смерті батька в 2018 році у віці 94 років зайняв його місце в керівництві партії, пише Hindustan Times.

На вибори він йшов під гаслами підтримки мовної ідентичності та автономії Тамілнаду й критики уряду в Нью-Делі на чолі з прем'єром Нарендром Моді. Індійський Сталін обіцяє вирішити «всі проблеми» виборців протягом 100 днів з моменту вступу на посаду.

Політичний шлях Сталіна почався в 13 років, коли він допомагав організовувати партійні заходи. Пізніше він отримав ступінь бакалавра політичних наук в Президентському коледжі в Ченнаї. У 1980 році сформував молодіжне крило DMK у віці 27 років. У 1983 році він став секретарем і займав цю посаду до 2017 року. Тепер його змінив син Удхаяніді Сталін.

Ключове завдання індійського Сталіна — впоратися з другою хвилею пандемії COVID-19. Соратники Сталіна говорять, що він не схильний до ризику і обережний.

Джерело: Hindustan Times