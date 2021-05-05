Через обвал мосту поїзд Львів-Чернівці продовжили до Луцька. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n154212-cherez-obval-mostu-poyizd-lviv-chernivci-prodovjyly-do-lucka.html

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На обвал мосту на трасі Луцьк-Львів відреагувала «Укрзалізниця». Вже від завтра, 6 травня, поїзд № 701/702 Львів-Чернівці курсуватиме до Луцька.

До Львова цей поїзд прибуватиме за діючим розкладом, потім о 9.51 вирушатиме до Луцька та прибуватиме на кінцеву станцію о 14.25. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Зворотно поїзд відправлятиметься з Луцька о 14.45 і прибуватиме до Чернівців о 23.14.

У компанії зазначили, що оновлений маршрут потяга допоможе зменшити затори, які утворилися через обвал автомобільного мосту.

Нагадаємо, 3 травня на трасі Луцьк-Львів впав міст. Інцидент стався близько 19.00 поблизу села Гайок в Кам’янка-Бузькому районі на Львівщині. В «Укравтодорі» згодом повідомили, що цей міст капітально не ремонтувався з моменту побудови у 1960 році й останні п’ять років перебував у передаварійному стані.