Из-за обвала моста поезд Львов-Черновцы продлили в Луцк. Фото: УП

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Ракурс

На обвал моста на трассе Луцк-Львов отреагировала «Укрзализныця». Уже завтра, 6 мая, поезд № 701/702 Львов-Черновцы будет курсировать в Луцк.

Во Львов этот поезд будет прибывать по действующему расписанию, а в 9.51 будет отправляться в Луцк и прибывать на конечную станцию ​​в 14.25. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Обратно поезд будет отправляться из Луцка в 14.45 и прибывать в Черновцы в 23.14.

В компании сообщили, что обновленный маршрут поезда поможет уменьшить пробки, образовавшиеся из-за обвала автомобильного моста.

Напомним, 3 мая на трассе Луцк-Львов рухнул мост. Инцидент произошел около 19.00 близ села Гаек в Каменка-Бугском районе Львовской области. В «Укравтодоре» позже сообщили, что этот мост капитально не ремонтировался с момента постройки в 1960 году и последние пять лет находился в предаварийном состоянии.