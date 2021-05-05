Индийский Сталин выиграл местные выборы

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Сталин победил на выборах в штате Тамилнад на юге Индии. Речь идет о лидере коалиции Матувеле Карунанинди Сталине, который родился 1 марта 1953 года в семье местного политика.

Сталин после смерти отца в 2018 году в возрасте 94 лет получил его место в руководстве партии, пишет Hindustan Times.

На выборы он шел под лозунгами поддержки языковой идентичности и автономии Тамилнада, критикуя правительство в Нью-Дели во главе с премьером Нарендрой Моди. Индийский Сталин обещает решить «все проблемы» избирателей в течение 100 дней с момента вступления в должность.

Политический путь Сталина начался в 13 лет, когда он помогал организовывать партийные мероприятия. Позже он получил степень бакалавра политических наук в Президентском колледже в Ченнаи. В 1980 году сформировал молодежное крыло DMK, когда ему было 27 лет. Он стал секретарем в 1983 году и занимал эту должность до 2017 года. Теперь его сменил сын Удхаяниди Сталин.

Ключевая задача индийского Сталина — справиться со второй волной пандемии COVID-19. Соратники Сталина говорят, что он не склонен к риску и осторожен.

Источник: Hindustan Times