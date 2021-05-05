Что получила жена Гейтса при разводе

https://racurs.ua/n154214-samyy-dorogoy-razvod-bill-i-melinda-geyts-nachali-delit-milliardnoe-sostoyanie.html

Ракурс

Будучи супружеской парой, Билл и Мелинда Гейтс за 27 лет сколотили одно из крупнейших состояний в истории. Теперь они расстаются и уже начали делить свое имущество, которое насчитывает 145 млрд долл.

Стало известно, что в день развода с основателем Microsoft Биллом Гейтсом его жена Мелинда получила ценные бумаги на сумму 1,8 млрд долл. О деталях расторжения брака сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Мелинде Гейтс достались 150 млрд долл. в акциях Канадской национальной железнодорожной компании и 300 млн долл. в бумагах крупнейшего американского автодилера Autonation.

Эксперты предположили, что муж и жена заранее договорились о том, как разделят нажитое имущество. Мелинда в заявлении о разводе не указала особых требований, а следовательно могла знать, какую долю собственности получит.

Гейтсы заранее сказали, что будут и дальше вместе управлять Bill and Melinda Gates Foundation, который стал крупнейшим частным благотворительным фондом. Аналитики предположили, что в случае ссоры ситуацию придется улаживать третьему члену правления организации, бизнесмену Уоррену Баффету.

По данным Forbes, состояние Билла Гейтса на 5 мая превысило 130 млрд долл. Супруги также владеют особняком в 6 тыс. кв. м в штате Вашингтон и другой недвижимостью, пара также входит в число крупнейших землевладельцев в США. Forbes отметил, что развод Гейтса может стать самым дорогим в истории.\

Напомним, «Ракурс» писал, что Билл Гейтс разводится, свое состояние пара будет делить без брачного контракта.

Источник: Bloomberg