После изменений в назначении субсидий украинцы штурмуют социальные службы, фото — Суспільне

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В очереди за субсидиями стали граждане из-за нововведений Кабмина. 14 апреля правительство приняло постановление, в котором усилило адресность предоставления жилищных субсидий. Варианты подачи документов могут быть разные: по телефону, почте или заполнить документы онлайн.

Новация вызвала после праздников очереди в социальные службы и ЦПАУ в нескольких городах страны.

В Луцке 5 мая возле департамента соцполитики и двух его филиалов образовались очереди. Люди, которые пришли сдавать документы на переоформление субсидий, ждали более двух часов.

В очереди были прежде всего пожилые люди, которые не умеют заполнять документы онлайн.

Сначала претенденты на субсидию вынуждены были стоять и ждать, чтобы получить талон на прием. Очевидцы рассказали, что между недовольными возникали споры и потасовки.

В Черкассах в общественную приемную Департамента соцполитики была очередь, сообщает «Суспільне». Жители жаловались, что попасть на прием часто невозможно из-за отсутствия новых бланков. Их еще не утвердило правительство, однако у людей будет возможность до сентября включительно использовать свое право и оформить субсидию.

С 1 мая всем субсидиантам надо переоформить документы. Документы нужно обновить с мая по сентябрь этого года. В случае, если человек обратится с новым пакетом документов в течение этого периода, субсидию назначит с мая 2021 года.

Напомним, что отказать в получении субсидии могут, если получатель, члены семьи или кто-либо из зарегистрированных в квартире в течение года перед обращением купил что-то дороже 50 тыс. грн, на момент назначения субсидии имеет на банковском счету более 100 тыс. грн или купил иностранную валюту на 50 тыс. грн.

До этого в Украине уже действовали ограничения для желающих получать субсидии. Они и в дальнейшем сохраняются: площадь квартиры должна быть не более 130 кв. м, а дома — не превышать 230 кв. м. Другие ограничения — наличие долгов по уплате коммунальных услуг или алиментов.