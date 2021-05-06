Во время испытаний Starship, скриншот видео

https://racurs.ua/n154248-bez-vzryvov-no-s-ognem-mask-ispytal-novyy-prototip-starship-video.html

Ракурс

SpaceX — космическая компания американского миллиардера Илона Маска, провела успешные испытания очередного прототипа межпланетного космического корабля Starship.

Запуск Starship N15 стал пятым высотным испытанием. В ходе испытаний корабль достиг десятикилометровой высоты, после чего выполнил запланированный маневр и вернулся на стартовую площадку.

На этот раз обошлось без взрывов во время посадки, но все же в нижней части ракеты наблюдался небольшой пожар. Спустя несколько минут пламя погасло.

В целом полет SN15 длился шесть минут.

SN15 — не первый прототип, который сумел совершить посадку, однако первый, который в конечном итоге не был уничтожен в результате взрыва.

Номинальная посадка Starship, — написал Маск на своей странице в социальной сети Твиттер, имея в виду, что испытания прошли по плану.

В SpaceX отмечают, что SN15 отличается от предыдущих прототипов усовершенствованной конструкцией, авионикой и программным обеспечением.