Без вибухів, але з вогнем — Ілон Маск випробував новий прототип Starship (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n154248-bez-vybuhiv-ale-z-vognem-ilon-mask-vyprobuvav-novyy-prototyp-starship-video.htmlРакурс
SpaceX — космічна компанія американського мільярдера Ілона Маска, провела успішні випробування чергового прототипа міжпланетного космічного корабля Starship.
Запуск Starship N15 став п’ятим висотним випробуванням. В ході випробувань корабель досяг десятикілометрової висоти, після чого виконав запланований маневр та повернувся на стартовий майданчик.
Цього разу обійшлося без вибухів під час посадки, проте все ж у нижній частині ракети спостерігалася невелика пожежа. Через кілька хвилин полум’я згасло.
Загалом політ SN15 тривав шість хвилин.
SN15 — не перший прототип, який зумів здійснити посадку, проте перший, який зрештою не був знищений в результаті вибуху.
Номінальна посадка Starship, — написав Маск на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер, маючи на увазі, що випробування пройшли за планом.
У SpaceX зазначають, що SN15 відрізняється від попередніх прототипів удосконаленою конструкцією, авіонікою та програмним забезпеченням.
Live feed of Starship SN15 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxbhttps://t.co/chZjdVAute
— SpaceX (@SpaceX) May 5, 2021