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Ракурс
Під час випробувань Starship, скріншот відео

Без вибухів, але з вогнем — Ілон Маск випробував новий прототип Starship (ВІДЕО)

6 тра 2021, 10:42
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SpaceX — космічна компанія американського мільярдера Ілона Маска, провела успішні випробування чергового прототипа міжпланетного космічного корабля Starship.

Запуск Starship N15 став п’ятим висотним випробуванням. В ході випробувань корабель досяг десятикілометрової висоти, після чого виконав запланований маневр та повернувся на стартовий майданчик.

Цього разу обійшлося без вибухів під час посадки, проте все ж у нижній частині ракети спостерігалася невелика пожежа. Через кілька хвилин полум’я згасло.

Загалом політ SN15 тривав шість хвилин.

SN15 — не перший прототип, який зумів здійснити посадку, проте перший, який зрештою не був знищений в результаті вибуху.

Номінальна посадка Starship, — написав Маск на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер, маючи на увазі, що випробування пройшли за планом.

У SpaceX зазначають, що SN15 відрізняється від попередніх прототипів удосконаленою конструкцією, авіонікою та програмним забезпеченням.

Джерело: Ракурс


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