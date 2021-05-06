Василь Вірастюк. Фото: Букан

https://racurs.ua/ua/n154247-virastuk-naletiv-na-verhovnyy-sud-i-obicyav-dali-borotysya-za-pravdu.html

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Василь Вірастюк, кандидат у народні депутати від «Слуги народу», звинуватив Верховний суд у затягуванні виборчого процесу на 87-ому виборчому окрузі.

До цього Верховний суд скасував рішення Центральної виборчої комісії (ЦВК) щодо перемоги Вірастюка. Про це повідомив сам кандидат у нардепи на своїй сторінці у Facebook.

Він зауважив, що в задоволенні інших вимог, а саме додаткових перевиборів на шістьох дільницях, де були нібито масштабні махінації з боку опонента Вірастюка й результати яких були анульовані, суд відмовив.

Законність усіх спірних питань була перевірена численними судовими спорами, порушень у діяльності комісій під час встановлення результатів не було. Проте, якимось чином, без жодного правового обґрунтування Верховний Суд прийняв таке рішення. Я буду захищати права, свободи та інтереси виборців усього округу 87, аби не дати узурпувати владу олігархічним групам які не можуть ніяк заспокоїтись, — заявив Вірастюк.

Зауважимо, що сам кандидат у нардепи взяв у лапки назву Верховна палата Верховного суду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що скандальні довибори на Прикарпатті не закінчилися. Пізно ввечері в суботу, 1 травня, Велика палата Верховного суду ухвалила постанову, у якій визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі № 87 та скасувала протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року.

Джерело: Facebook