ЦВК не зареєструвала Вірастюка народним депутатом. Фото: Укрінформ

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Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила Василю Вірастюку в реєстрації народним депутатом України.

За відповідне рішення проголосували 12 членів засідання. Про це 5 травня повідомили у прес-службі ЦВК.

Член комісії Вікторія Глущенко повідомила, що наразі скасований протокол про результати виборів в округу № 87, а відтак у комісії немає підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом України.

Також заступник голови ЦВК Віталій Плукар додав, що «станом на сьогодні юридичного шляху для виходу з цієї ситуації немає".

Наразі ЦВК опрацьовує це питання, щоб все-таки встановити результати виборів народного депутата в окрузі № 87.

Нагадаємо, Велика палата Верховного суду ухвалила постанову, в якій визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі № 87 та визнала протиправним та скасувала протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року. ЦВК у ньому встановила результати виборів та визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка переможцем в окрузі № 87.