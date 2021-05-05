МОЗ знищило дані про вакцинацію нардепів і публічних осіб

https://racurs.ua/ua/n154217-moz-znyschylo-dani-pro-vakcynaciu-nardepiv-i-publichnyh-osib.html

Ракурс

Дані щодо вакцинації проти СOVID-19 публічних осіб, зокрема й парламентарів, залишковими дозами знищило Міністерство охорони здоров’я.

Про це МОЗ повідомило у Телеграм 5 травня.

Свої дії у відомстві регламентують наказом МОЗ № 745 від 16 квітня про дорожню карту з вакцинації проти коронавірусу. Згідно з документом, залишкові дози вакцин більше не можуть використовуватися для щеплення публічних осіб й народних депутатів. У МОЗ також нагадали про необхідність захисту персональних даних.

Департаменти охорони здоров’я областей та Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами, — підтвердило відомство Максима Степанова.

У березні МОЗ дозволило використовувати залишкові дози вакцини для щеплення пріоритетних груп ризику з наступного етапу вакцинації. Якщо вакцинувати представників визначених груп із наступного етапу було неможливо, для популяризації вакцинації рекомендувалося залучати публічних та громадських діячів. Проте нові зміни більше не передбачають такої можливості.

Для уникнення утилізації залишку вакцини до щеплень залишковими дозами можна долучати лише осіб, визначених у першому та другому етапах вакцинації, — підсумували у міністерстві.



Нагадаємо, зараз в Україні вакцинують медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, бійців Операції об'єднаних сил, соцпрацівників, священиків, олімпійців і паралімпійців, які змагатимуться цьогоріч у Токіо, освітян, залучених до проведення ЗНО, патрульних, рятувальників Держслужби України з надзвичайних ситуацій та прикордонників, а також людей віком від 65 років.

Раніше сьогодні стало відомо, що МОЗ відмовилося назвали депутатів Верховної Ради, котрі вже отримали вакцину від коронавірусу.