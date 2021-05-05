Минздрав уничтожил данные о вакцинации нардепов и публичных лиц

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Ракурс

Данные о вакцинации против СOVID-19 публичных лиц, в том числе парламентариев, остаточными дозами уничтожило Министерство здравоохранения.

Об этом Минздрав сообщил в Телеграм 5 мая.

Свои действия в ведомстве регламентируют приказом Минздрава № 745 от 16 апреля о дорожной карте вакцинации против коронавируса. Согласно документу, остаточные дозы вакцин больше не могут использоваться для прививки публичных лиц и народных депутатов. В Минздраве также напомнили о необходимости защищать персональные данные.

Департаменты здравоохранения областей и Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те предоставляли при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 остаточными дозами, — подтвердило ведомство Максима Степанова.

В марте Минздрав разрешил использовать остаточные дозы вакцины для прививки приоритетных групп риска со следующего этапа вакцинации. Если вакцинировать представителей определенных групп со следующего этапа было невозможно, для популяризации вакцинации рекомендовалось привлекать публичных и общественных деятелей. Однако новые изменения больше не предусматривают такой возможности.

Во избежание утилизации остатка вакцины к прививкам остаточными дозами можно привлекать только лиц из первого и второго этапов вакцинации, — подытожили в министерстве.



Напомним, сейчас в Украине вакцинируют медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, бойцов Операции объединенных сил, соцработников, священников, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут соревноваться в Токио, педагогов, привлеченных к проведению ВНО, патрульных, спасателей Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и пограничников, а также людей в возрасте от 65 лет.

Ранее сегодня стало известно, что Минздрав отказался назвать депутатов Верховной Рады, которые уже получили вакцину от коронавируса.