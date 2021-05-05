ЦИК не зарегистрировала Вирастюка народным депутатом. Фото: Укринформ

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала Василию Вирастюку в регистрации народным депутатом Украины.

За соответствующее решение проголосовали 12 членов заседания. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе ЦИК.

Член комиссии Виктория Глущенко сообщила, что сейчас отменен протокол о результатах выборов в округе № 87, поэтому у комиссии нет оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом Украины.

Также заместитель руководителя ЦИК Виталий Плукар добавил, что «по состоянию на сегодня юридического пути для выхода из этой ситуации нет».

Сейчас ЦИК работает над этим вопросом, чтобы все-таки установить результаты выборов народного депутата в округе № 87.

Напомним, Большая палата Верховного суда приняла постановление, в котором признала противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в округе № 87 и признала противоправным и отменила протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года. ЦИК в нем установил результаты выборов и признал кандидата от партии «Слуга народа» Василия Вирастюка победителем в округе № 87.