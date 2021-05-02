Вирастюк еще не победил — Верховный суд отменил протокол ЦИК, фото — BBC Украина

https://racurs.ua/n154093-virastuk-esche-ne-pobedil-verhovnyy-sud-otmenil-protokol-cik.html

Ракурс

Скандальные довыборы в Прикарпатье не закончились. Поздно вечером в субботу, 1 мая, Большая палата Верховного суда приняла постановление, в котором признала противоправными действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в округе № 87 и признала противоправным и отменила протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года.

ЦИК в нем установил результаты выборов и признал кандидата от партии «Слуга народа» Василия Вирастюка победителем в округе № 87, сообщает «Опора». Большая палата частично удовлетворила апелляционную жалобу другого кандидата, Александра Шевченко («За будущее»), на решение Верховного суда от 28 апреля.

Шевченко ранее не согласился с протоколом ЦИК от 22 апреля года о результатах выборов в округе № 87 и обжаловал протокол и действия ЦИК. Он также просил обязать ЦИК продлить устанавление результатов выборов и отправить ОИК № 87 округа на уточнение протокола.

28 апреля Верховный суд отказал Шевченко, но апелляцию рассмотрела уже Большая палата Верховного суда. Рассмотрение таких дела не откладывается на выходные и праздничные дни.

Большая палата пришла к выводу, что ранее принятое решение Верховного суда подлежит отмене, а апелляционная жалоба кандидата Шевченко — удовлетворению.

Исковые требования удовлетворены частично: признано противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе № 87 и противоправным протокол ЦИК от 22 апреля 2021 года. В удовлетворении остальных исковых требований — отказано.

Такое решение мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе № 87 ЦИК не обеспечил проверку всех нарушений, на которые ссылались участники избирательного процесса.

Центральная избирательная комиссия на заседании 22 апреля официально признала победу Вирастюка на дополнительных выборах в Верховную Раду, которые сопровождались рядом скандалов.

Источник: «Опора»