Вірастюк ще не переміг — Верховний суд скасував протокол ЦВК

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Скандальні довибори на Прикарпатті не закінчилися. Пізно ввечері у суботу, 1 травня, Велика палата Верховного суду ухвалила постанову, у якій визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі № 87 та визнала протиправним та скасувала протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року.

ЦВК у ньому встановила результати виборів та визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка переможцем в окрузі № 87, повідомляє «Опора». Отож, Велика палата частково задовольнила апеляційну скаргу іншого кандидата, Олександра Шевченка («За майбутнє"), на рішення Верховного суду від 28 квітня.

Шевченко раніше не погодився з протоколом ЦВК від 22 квітня року про результати виборів в окрузі 87 та оскаржив протокол та дії ЦВК. Він також просив зобов’язати ЦВК продовжити встановлювати результати виборів та відправити ОВК 87 округу на уточнення протоколу.

28 квітня Верховний суд відмовив Шевченку, але апеляцію розглянула вже Велика палата Верховного суду. Розгляд таких справи не відкладається на вихідні та святкові дні.

Велика палата прийшла до висновку, що раніше ухвалене рішення Верховного суду підлягає скасуванню, а апеляційна скарга кандидата Шевченка — частковому задоволенню.

Позовні вимоги задоволено частково: визнано протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі 87 та визнано протиправним та скасовано протокол ЦВК від 22 квітня 2021, в задоволенні решти позовних вимог — відмовлено.

Таке рішення мотивовано серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі № 87 ЦВК не забезпечила перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.

Центральна виборча комісія на засіданні 22 квітня офіційно визнала перемогу Вірастюка на додаткових виборах до Верховної Ради, які супроводжувалися низкою скандалів.

Джерело: «Опора»