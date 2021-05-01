Великдень відзначають 2 травня. Фото: media.acc.cv.ua

https://racurs.ua/ua/n154092-2-travnya-vidznachaut-velykden-istoriya-ta-tradyciyi-svyata.html

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Великдень в Україні та світі відзначають 2 травня православні християни.

Вперше Великдень, або Пасху, відсвяткували іудеї, коли Мойсей вивів ізраїльтян з Єгипту. Це сталося ще за 1500 років до Різдва Христового. Саме слово «пасха» означає «звільнення» від рабства. Великдень у сучасному християнському значенні, впровадили незабаром після Воскресіння Ісуса апостоли, тому в Новому Завіті це свято символізує перемогу над смертю.

Про Воскресіння Христове і початок великодньої служби у ніч на неділю, після опівночі, сповіщає церковний дзвін. Богослужіння на Великдень проводяться особливо урочисто й тривають до ранку. Кульмінацією служби стає обряд освячення пасок, яєць та інших страв.

З традицією обміну яйцями на Великдень пов’язують повір’я, коли Марія Магдалина принесла радісну звістку про воскресіння Ісуса римському імператору Тиверію. У подарунок вона вибрала куряче яйце, яке символізує життя. Але імператор у відповідь на звістку лише розсміявся й заявив: «це так само неможливо, як і твоєму білому яйцю перетворитися на червоне». Після цього яйце стало червоним.

Після великодньої служби віряни повертаються додому й традиційно сідають споживати освячені продукти. Кожен повинен з’їсти по яйцю і покуштувати інші принесені з церкви страви. Далі приступають до решти страв. Також на Великдень прийнято вітатися «Христос воскрес!», а відповідати «Воістину воскрес!».

Також 2 травня у світі відзначають Всесвітній день тунця, Всесвітній день сміху, День Мадриду в Іспанії, День немовляти та День прапора в Польщі.

2 травня в історії:

1611 рік — опублікували першу офіційну англомовну версію Біблії.

1817 рік — в Одесі заснували Рішельєвський ліцей.

1892 рік — в Києві запустили електричний трамвай.

1945 рік — командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписав наказ про капітуляцію.

1986 рік — «Динамо» (Київ) завоювало Кубок Кубків 1985/86.

2014 рік — трагедія в Одесі. Внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському Будинку профспілок загинуло 48 осіб.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.