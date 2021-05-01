Микола Тищенко влаштував розбірки з митниками на Закарпатті. Фото: zikua.tv

https://racurs.ua/ua/n154091-nardep-tyschenko-vlashtuvav-rozbirky-z-mytnykamy-na-zakarpatti-video-skandalu.html

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Микола Тищенко, народний депутат зі «Слуги народу», знову опинився у центрі скандалу.

Під час поїздки в Ужгород парламентар влаштував розбірки з місцевими митникам. Нардеп змушував в. о. голови місцевої митниці Миколу Пожо компліментарно говорити про жителів Угорщини. Про це 1 травня повідомляє видання «Новое время».

Зазначається, що спочатку Тищенко сказав, що на митниці великі черги, на які «дивиться вся країна». Пояснень він вимагав від керівника митниці.

Ви почуйте мене, будь ласка: це наші сусіди. Угорщина — це країна, яка є нашим найголовнішим стратегічним партнером. І не треба на них кивати, що вони в чомусь винні. Вони ні в чому не винні, вони наші друзі, — заявив Тищенко і кілька разів змушував митника повторювати про друзів-угорців двома мовами.

Згодом нардеп допитувався у митника, коли буде добудований туалет. Той відповів, що через місяць виділені на це гроші почнуть освоювати. Тищенко попросив його сказати це «всій країні».

Нагадаємо, журналісти проекту «Схеми» опублікували матеріал з вечірки у столичному готелі Fairmont, яку в розпал локдауну влаштував для своєї дружини Алли Барановської нардеп Тищенко. За фактом порушення карантинних вимог у готелі поліція відкрила кримінальне провадження.

Сам Тищенко заявляв, що святкування дня народження його дружини відбувалось в готельному номері, що не заборонено карантинними обмеженнями. Він переконує, що на вечірку були запрошені «трішки більше як 20 людей» з близького оточення.

Джерело: НВ