Гігантський робот-пилосмок вчиться прибирати вулиці Гельсінкі. Фото: klevo.net

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Гігантський робот-пилосос Trombia Free з’явився на дорогах Фінляндії.

Унікальний пристрій для прибирання автошляхів, який працює повністю автономно, проходить перші тести на півострові Яткясаарі в Гельсінкі. Розробники машини стверджують, що їхній робот має низку переваг перед звичайними видами транспорту, пристосованими для прибирання вулиць. Про це повідомляє YouTube-канал Cities Today.

Під час роботи пилосмок повністю безшумний, працює він на електричному двигуні та має мінімальний вплив на навколишнє середовище. А його компактні розміри дозволяють уникнути заторів на дорогах. Робота навчили поступатися дорогою та об’їжджати перешкоди. Машина використовує лише 15% від енергії, необхідної для роботи спеціалізованої збиральної техніки і надзвичайно економна в плані витрати води.

За інформацією розробників з Trombia Technologies, цим роботом вони намагаються продемонструвати всім, що перехід на чисту енергетику вже відбувається прямо зараз. Під час тестів у Гельсінкі машину завжди супроводжував оператор.

Нагадаємо, робот-пес Boston Dynamics був «звільнений» із поліції Нью-Йорку. У 2020 році департамент поліції міста придбав робота-собаку для того, щоби використовувати його в операціях, де життя офіцерів може бути під загрозою. Причиною звільнення стало те, що робопес просто лякав людей.

Джерело: YouTube-канал Cities Today