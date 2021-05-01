Гигантский робот-пылесос учится убирать улицы Хельсинки. Фото: klevo.net

https://racurs.ua/n154090-gigantskiy-robot-pylesos-uchitsya-ubirat-ulicy-helsinki-video.html

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Гигантский робот-пылесос Trombia Free появился на дорогах Финляндии.

Уникальное устройство для уборки автодорог, которое работает полностью автономно, проходит первые тесты на полуострове Яткясаари в Хельсинки. Разработчики машины утверждают, что их робот имеет ряд преимуществ перед обычными видами транспорта, приспособленными для уборки улиц. Об этом сообщает YouTube-канал Cities Today.

Во время работы пылесос полностью бесшумный, работает он на электрическом двигателе и имеет минимальное воздействие на окружающую среду. А его компактные размеры позволяют избежать заторов на дорогах. Робота научили уступать дорогу и объезжать препятствия. Машина использует лишь 15% от энергии, необходимой для работы специализированной уборочной техники и чрезвычайно экономна в плане расхода воды.

По информации разработчиков с Trombia Technologies, этим роботом они пытаются продемонстрировать всем, что переход на чистую энергетику уже происходит прямо сейчас. Во время тестов в Хельсинки машину всегда сопровождал оператор.

Напомним, робот-пес Boston Dynamics был «уволен» из полиции Нью-Йорка. В 2020 году департамент полиции города приобрел робота-собаку для того, чтобы использовать его в операциях, где жизнь офицеров может быть под угрозой. Причиной увольнения стало то, что робопес просто пугал людей.

Источник: Канал YouTube Cities Today