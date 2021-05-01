Карантин в Украине. Фото: rau.ua

https://racurs.ua/n154089-perechen-karantinnyh-zon-obnovil-minzdrav-kakie-oblasti-krasnye.html

Ракурс

Карантинные зоны в Украине 1 мая обновило Министерство здравоохранения Украины.

По состоянию на сегодня в «красной» зоне карантина остаются еще 7 областей — Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В областях, которые находятся в «красной» зоне, не работают ТРЦ, развлекательные заведения, а кафе и рестораны работают только на вынос. В таких регионах возможно ограничение работы общественного транспорта.

В «оранжевой» зоне карантина находятся Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные регионы и Киев находятся в «желтой» зоне.

Отмечается, что 30 апреля эпидемиологический порог COVID-19 был превышен в 13 областях. В 11 регионах и столице он в пределах нормы. Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом соответствовал норме в 16 областях Украины и Киеве.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после пасхальных праздников через три недели возможен новый рост заболеваемости коронавирусом.