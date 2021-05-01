Кандидатуру посла Украины в НАТО утвердили. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n154088-kandidaturu-posla-ukrainy-v-nato-uje-utverdili-kuleba.html

Ракурс

Кандидат на пост главы миссии Украины при НАТО утвержден.

Министерство иностранных дел работает над отправкой дипломата в офис Североатлантического альянса. Об этом 1 мая в эфире «субботнего интервью» на канале «Радио Свобода» заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Кандидат есть и уже он утвержден. Мы работаем над отправкой посла, — отметил он.

По словам дипломата, процесс с назначением посла Украины при НАТО длился так долго, поскольку были разные факторы: ряд кандидатов, которые хотели обещать эту должность, не соответствовали требованиям. Кулеба заверил, что президент Владимир Зеленский и его ведомство не тормозили процесс определения кандидата. Глава МИД подчеркнул, что «сейчас мы движемся максимально быстро к назначению».

Как известно, назначение посла Украины при НАТО в Министерстве иностранных дел анонсировали еще в марте 2020 года, однако до сих пор никто эту должность не получил. Кандидатура будущего посла до сих пор неизвестна. Последним полноценным руководителем миссии Украины при НАТО был Вадим Пристайко.

Напомним, 6 апреля сайт НАТО получил украинскую версию страницы. Украинцы находят именно ее, вбивая в поисковике официальный сайт Североатлантического альянса.

Источник: «Радио свобода»