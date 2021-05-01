Кандидатуру посла України в НАТО затвердили. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n154088-kandydaturu-posla-ukrayiny-v-nato-vje-zatverdyly-kuleba.html

Ракурс

Кандидата на посаду глави місії України при НАТО затверджено.

Міністерство закордонних справ працює над відправкою дипломата в офіс Північноатлантичного альянсу. Про це 1 травня в ефірі «Суботнього інтерв’ю» на каналі «Радіо Свобода» заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Кандидат є і вже він затверджений. Ми працюємо над відправкою посла, — зазначив він.

За словами дипломата, процес з призначенням посла України при НАТО тривав так довго, оскільки були різні фактори: низка кандидатів, які хотіли обіцяти цю посаду, не відповідали вимогам. Кулеба запевнив, що президент Володимир Зеленський та його відомство не гальмували процес визначення кандидата. Очільник МЗС наголосив, що «зараз ми рухаємося максимально швидко до призначення».

Як відомо, призначення посла України при НАТО в Міністерстві закордонних справ анонсували ще у березні 2020 року, однак до цього часу ніхто цю посаду не отримав. Кандидатура майбутнього посла досі невідома. Останнім повноцінним керівником місії України при НАТО був Вадим Пристайко.

Нагадаємо, 6 квітня сайт НАТО отримав українську версію сторінки. Українці знаходять саме її, вбиваючи у пошуковику офіційний сайт Північноатлантичного альянсу.

Джерело: «Радіо свобода»