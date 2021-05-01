Армія США зможе знищувати сотні дронів за мить. Фото:

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Новітню систему захисту від дронів отримає армія Сполучених Штатів Америки.

Система покладатиметься на електромагнітне випромінювання і зможе нейтралізувати десятки і сотні безпілотників в одну мить. Багатоцільова система Epirus Leonidas озброєна потужною гарматою «Емі» і, як стверджують розробники, може забезпечити повну безпеку неба над заданим сектором. Про це 1 травня повідомляє ресурс 4PDA.

Сама система доволі компактна й має розмір невеликого трейлера. Її технологія дозволяє збивати як поодинокі об'єкти спрямованим променем, так і атакувати величезну кількість безпілотників. Випромінювання відбувається з частотою до декількох тисяч разів на секунду.

Під час тестування системі вдалося нейтралізувати групу з 66 дронів, жоден БПЛА не зміг проникнути на захищену територію. Інженери переконують, що установка генерує потік мікрохвильової енергії такої потужності, захиститися від якої не вдасться жодному електронному пристрою.

Сама назва системи Epirus Leonidas відсилає до спартанського царя Леоніда і 300 спартанців, що встали на шляху гігантського війська персів.

Нагадаємо, державний концерн «Укроборонпром» у січні 2020 року презентував квадрокоптер «Берегиня» для розвідувальних операцій. Розробники стверджують, що малогабаритний дрон має високу маневреність та простий в експлуатації, тому може стати надійним й незамінним засобом підвищення ефективності військових підрозділів і допоможе вирішувати завдання розвідки.

Джерело: 4PDA