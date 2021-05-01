Армия США сможет уничтожать сотни дронов за мгновение. Фото:

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Новейшую систему защиты от дронов получит армия Соединенных Штатов Америки.

Система будет полагаться на электромагнитное излучение и сможет нейтрализовать десятки и сотни беспилотников в одно мгновение. Многоцелевая система Epirus Leonidas вооружена мощной пушкой «Эми» и, как утверждают разработчики, может обеспечить полную безопасность неба над заданным сектором. Об этом 1 мая сообщает ресурс 4PDA.

Сама система довольно компактна и имеет размер небольшого трейлера. Ее технология позволяет сбивать как одиночные объекты направленным лучом, так и атаковать огромное количество беспилотников. Излучение происходит с частотой до нескольких тысяч раз в секунду.

Во время тестирования системе удалось нейтрализовать группу из 66 дронов, ни один БПЛА не смог проникнуть на защищенную территорию. Инженеры уверяют, что установка генерирует поток микроволновой энергии такой мощности, защититься от которой не удастся ни одному электронному устройству.

Само название системы Epirus Leonidas отсылает к спартанскому царю Леониду и 300 спартанцев, вставших на пути гигантского войска персов.

Напомним, государственный концерн «Укроборонпром» в январе 2020 года презентовал квадрокоптер «Берегиня» для разведывательных операций. Разработчики утверждают, что малогабаритный дрон имеет высокую маневренность и прост в эксплуатации, поэтому может стать надежным и незаменимым средством повышения эффективности военных подразделений и поможет решать задачи разведки.

Источник: 4PDA