Качество воздуха смогут оценить сети мобильной связи. Фото: popmeh.ru

https://racurs.ua/n154086-kachestvo-vozduha-smogut-ocenit-seti-mobilnoy-svyazi-uchenye.html

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Сотовые сети можно задействовать в качестве инструмента определения качества воздуха и наличия дыма от лесных пожаров.

Ученые из Нидерландов проанализировали колебания телефонных сигналов во время масштабных лесных пожаров 2019—2020 годов в Большом Мельбурне и выяснили, что дым приводит к помехам в речи, препятствуя корректной работе мобильных сетей. Оказалось, что этот показатель можно использовать для быстрого определения очагов возгорания, не позволяя огню занимать большие территории. Об этом сообщает ресурс 4PDA.

Ученые считают, что одна из проблем быстрого обнаружения пожаров заключается в высокой стоимости содержания станций контроля воздуха. Подобные объекты чаще всего располагаются в крупных городах, но огромная часть территорий остается вне контроля. Авторы исследования соглашаются, что новая методика пока еще содержит много недостатков, препятствующих ее массовому применению.

При этом они уверяют, что такая методика имеет право на будущее, и ее можно будет использовать вместе с такими технологиями, как спутниковое дистанционное зондирование, метеорологический радар и дистанционное зондирование, что позволит предупреждать жителей о рисках возникновения пожаров.

Напомним, ученые установили, что длительное воздействие того, что считается низким уровнем загрязнения воздуха, существенно увеличивает количество людей, госпитализированных из-за сердечных и респираторных заболеваний.

Источник: 4PDA