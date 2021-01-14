Загрязнение воздуха в Киеве. Фото: ukrinform.ua

https://racurs.ua/n149000-vozduh-v-kieve-eksperty-nazvali-samye-zagryaznennye-rayony.html

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Загрязнение воздуха в Киеве систематически анализируют специалисты Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Метеорологические условия способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Эксперты зафиксировали превышение допустимого уровня диоксида азота.

В течение 11−12 января уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5−7 среднесуточных предельно допустимых концентраций (ПДК) в районах:

Бессарабской площади,

бульвара Леси Украинки,

улицы Каунанской.

Специалисты предупреждают, что тенденция к дальнейшему накоплению вредных примесей в приземном слое будет сохраняться 13−14 января.

Среднесуточная ПДК применяется, когда люди должны постоянно жить в загрязненной среде, покидая ее лишь изредка.

Максимальная разовая ПДК предусматривает пребывание человека в загрязненной зоне в течение 20−30 м без дальнейшего существенного вреда для своего здоровья.

Влияние диоксида азота на организм человека снижает его сопротивляемость к заболеваниям, приводит к кислородному голоданию тканей, особенно у детей, усиливает действие канцерогенных веществ, способствуя возникновению злокачественных новообразований.