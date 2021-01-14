Было давление Банковой — отставленная ​​руководительница делегации Киева в ПАСЕ о конфликте с Ермаком

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Елизавета Ясько, бывший руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявила о конфликте с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Она сообщила о давлении на себя со «здания, где работает Ермак» и предположила, что гнев руководителя Офиса президента могло вызвать ее фото с экс-главой ОПУ Андреем Богданом.

Ясько убеждена, что решение о ее смещении готовили заранее, а момент выбрали перед началом сессии ПАСЕ, которая состоится 25−28 января.

Сейчас «можно протянуть новый политический порядок в тех вопросах, где я была принципиальная», сказала Ясько в интервью НВ.

Меня удивило, насколько хорошо все было оркестровано. На заседании делегации почти четыре аса обсуждали мое увольнение. Но это была бутафорская дискуссия. Все делалось, чтобы подогнать готовое решение о моем отстранении, — рассказала нардеп от «Слуги народа».

Ранее Ясько заявила, что ее сняли за «коррупцию и девальвацию совести у некоторых коллег».

Ясько утверждает, что председатель профильного комитета Рады Александр Мережко в вопросе ее увольнения руководствовался инструкциями Банковой и договоренностями с группами влияния.

За несколько дней до увольнения было прямое давление на меня из здания, где сейчас работает Ермак, — сообщила нардеп.

Кроме того, Ясько считает, что к ухудшению отношений с ОПУ могло привести ее фото с Богданом и председателем Офиса реформ Михаилом Саакашвили. Богдан осенью 2020 года опубликовал фотографию с подписью «Есть интересный расклад на киевские выборы», а Саакашвили прокомментировал фотографию так: «В центре у нас настоящая киевлянка в пятом поколении, и мы говорим о киевских выборах».

Это больше, чем просто фото с Богданом, которого, как мы знаем, очень не любят во власти. Причина моего устранения — проукраинская позиция и твердые убеждения по актуальным вопросам, — считает Ясько.

Она также возмутилась тем, что парламент быстро голосует за законопроекты и кадровые решения, в которых ощущается коррупционный интерес или лоббизм. Ясько сообщила, что от таких голосований воздерживалась, за что получала предупреждения — от «дружеских» советов к давлению.

Она также заявила о хорошей коммуникации ряда депутатов из «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Офиса президента.

Украина 11 января на онлайн-заседании сменила главу своей делегация в ПАСЕ. Ею стала нардеп от «Слуги народа» Мария Мезенцева. За ее кандидатуру проголосовали 10 членов делегации от «Слуги народа», оба представителя ОПЗЖ и представитель «За будущее». Представители «Евросолидарности», «Голоса», «Батькивщины», а также некоторые представители «Слуги народа» не голосовали за смену.