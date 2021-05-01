Якість повітря зможуть оцінити мережі мобільного зв’язку. Фото: popmeh.ru

https://racurs.ua/ua/n154086-yakist-povitrya-zmojut-ocinyty-mereji-mobilnogo-zv-yazku-vcheni.html

Ракурс

Стільникові мережі можна задіяти в якості інструменту визначення якості повітря та наявності диму від лісових пожеж.

Вчені з Нідерландів проаналізували коливання телефонних сигналів під час масштабних лісових пожеж 2019−2020 років у Великому Мельбурні і з’ясували, що дим призводить до перешкод у мовленні, перешкоджаючи коректній роботі мобільних мереж. Виявилося, що цей показник можна використовувати для швидкого визначення вогнищ загоряння, не дозволяючи вогню займати великі території. Про це повідомляє ресурс 4PDA.

Науковці вважають, що одна з проблем швидкого виявлення пожеж полягає у високій вартості утримання станцій контролю повітря. Подібні об'єкти найчастіше розташовуються у великих містах, але величезна частина територій залишається поза контролем. Автори дослідження погоджуються, що нова методика ще поки містить багато недоліків, що перешкоджають її масовому застосуванню.

При цьому вони запевняють, що така методика має право на майбутнє, і її можна буде використовувати разом з такими технологіями, як супутникове дистанційне зондування, метеорологічний радар і дистанційне зондування, що дозволить попереджати жителів про ризики виникнення пожеж.

Нагадаємо, науковці встановили, що тривалий вплив того, що вважається низьким рівнем забруднення повітря, суттєво збільшує кількість людей, госпіталізованих через серцеві та респіраторні захворювання.

Джерело: 4PDA