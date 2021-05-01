ДТП в Киеве. Фото: НПУ

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Подозреваемому в смертельном ДТП на бульваре Леси Украинки в Киеве избрали меру пресечения.

В субботу, 1 мая, Шевченковский районный суд города Киева арестовал 25-летнего водителя автомобиля Infiniti, который аварию в нетрезвом состоянии. Фигуранта дела отправили в СИЗО на 60 суток, залог суд не предусмотрел. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

В результате аварии, которая произошла сегодня ночью, погибла 18-летняя девушка и еще одна пассажирка получила травмы. Следователи установили, что пьяный водитель не остановился по требованию полиции, а дальше не справился с управлением и протаранил светофор.

Действия пьяного водителя квалифицировали по ч. 3 ст. 286−1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщество «Киев Оперативный» в Facebook сообщило, что смертельное ДТП в центре столицы устроил внук бывшего министра внутренних дел времен Виктора Януковича Николая Белоконя. Отмечалось, что парень пытался сбежать от полицейских и на большой скорости врезался в бордюр. В результате машина перевернулась и врезалась в электроопору. Водителя полицейские задержали, тест показал 1.41 промилле алкоголя.

Напомним, 26 апреля в Закарпатской области на дороге столкнулись два легковых автомобиля — Volkswagen и Skoda Oktavia. В результате дорожно-транспортного происшествия на Закарпатье погибли три человека, еще одну женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.