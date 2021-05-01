ДТП в Києві. Фото: НПУ

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Ракурс

Підозрюваному у смертельній ДТП на бульварі Лесі Українки в Києві обрали запобіжний захід.

У суботу, 1 травня, Шевченківський районний суд міста Києва арештував 25-річного водія автомобіля Infiniti, який аварію в нетверезому стані. Фігуранта справи відправили в СІЗО на 60 діб, заставу суд не передбачив. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Внаслідок аварії, яка сталася сьогодні вночі, загинула 18-річна дівчина та ще одна пасажирка дістала травми. Слідчі встановили, що п’яний водій не зупинився на вимогу поліції, а далі не впорався з керуванням та протаранив світлофор.

Дії п’яного водія кваліфікували за ч. 3 ст. 286−1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, йому загрожує від 5 до 10 років тюрми.

Раніше спільнота «Київ оперативний» у Facebook повідомила, що смертельну автопригоду в центрі столиці влаштував онук колишнього міністра внутрішніх справ часів Віктора Януковича Миколи Білоконя. Зазначалося, що хлопець тікав від поліцейських та на великій швидкості врізався в бордюр. Внаслідок цього машина перекинулася та врізалася в електроопору. Водія поліцейські затримали, тест показав 1.41 проміле алкоголю.

Нагадаємо, 26 квітня в Закарпатській області на дорозі зіштовхнулися два легкові автомобілі — Volkswagen та Skoda Oktavia. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Закарпатті загинули три людини, ще одну жінку госпіталізували в лікарню у важкому стані.