Кількість ліквідованих бойовиків на Донбасі за квітень назвали в ЗСУ. Фото: Укрінформ

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Збройні сили України у квітні 2021 року змогли ліквідувати на Донбасі 31 бойовика.

Ще 38 учасників незаконних збройних формувань дістали поранень. Загалом з 1 квітня по 30 квітня самопроголошені Луганська народна республіка та Донецька народна республіка втратили 69 найманців. Про це 1 травня повідомив офіцер Збройних сил України Сергій Нещадим на власній сторінці у Facebook.

Загалом окупанти з 27 липня 2020 року по 30 квітня 2021 року втратили 474 бойовиків. Ліквідовано було 216 осіб, а дістали поранення 258 терористів. Також українським військовослужбовцям вдалося знищити 12 одиниць техніки — шість безпілотних літальних апаратів та шість військових автомобілів.

В штабі операції Об'єднаних сил заявили, що 1 травня окупанти двічі порушували режим тиші, відкривши неподалік Новгородського вогонь із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів та застосувавши поблизу Водяного безпілотник для скидання гранат ВОГ-17 на українські позиції.

Нагадаємо, за квітень 2021 року Україна втратила 14 військовослужбовців ЗСУ. Жодного дня не минуло без обстрілів, загалом окупанти 315 разів відкривали вогонь. В середньому на фронті фіксувалося 10 обстрілів щодня, значна частина яких — із важкої артилерії. Одинадцять смертельних боїв трапилося на території Донецької області, три — на Луганщині.