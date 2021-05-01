Количество ликвидированных боевиков на Донбассе за апрель назвали в ВСУ. Фото: Укринформ

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Вооруженные силы Украины в апреле 2021 года смогли ликвидировать на Донбассе 31 боевика.

Еще 38 участников незаконных вооруженных формирований получили ранения. Всего с 1 апреля по 30 апреля самопровозглашенные Луганская народная республика и Донецкая народная республика потеряли 69 наемников. Об этом 1 мая сообщил офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим на собственной странице в Facebook.

Всего оккупанты с 27 июля 2020 года по 30 апреля 2021 года потеряли 474 боевиков. Ликвидированы 216 человек, а получили ранения 258 террористов. Также украинским военнослужащим удалось уничтожить 12 единиц техники — шесть беспилотных летательных аппаратов и шесть военных автомобилей.

В штабе операции Объединенных сил заявили, что 1 мая оккупанты дважды нарушали режим тишины, открыв неподалеку Новгородского огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и применив вблизи Водяного беспилотник для сброса гранаты ВОГ-17 на украинские позиции.

Напомним, за апрель 2021 года Украина потеряла 14 военнослужащих ВСУ. Ни дня не прошло без обстрелов, в целом оккупанты 315 раз открывали огонь. В среднем на фронте фиксировалось 10 обстрелов ежедневно, значительная часть которых-из тяжелой артиллерии. Одиннадцать смертельных боев случилось на территории Донецкой области, три — на Луганщине.