На Донбассе в апреле погибли 14 защитников Украины. Фото: prompolit.info

https://racurs.ua/n154080-na-donbasse-v-aprele-pogibli-14-zaschitnikov-ukrainy-foto.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжать забирать жизни украинских защитников. Только за апрель 2021 года Украина потеряла 14 военнослужащих ВСУ.

Штаб ООС сообщал о 315 обстрелов, без открытия огня не прошел ни один день. В среднем на фронте фиксировалось 10 обстрелов ежедневно, значительная часть которых — из тяжелой артиллерии, пишет «Новинарня».

Одиннадцать смертельных боев произошло на территории Донецкой области, три — в Луганской области. В трех случаях причинами гибели воинов были подрывы, еще как минимум в трех — снайперский огонь. Остальные случаи — обстрелы и другие бои.

Сергей Сулима, главный сержант 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й бригады.

В 2015 году был мобилизован в ряды Вооруженных сил. Отслужив год, вернулся домой. В последнее время Сергей жил в Ивано-Франковской области. Оттуда в октябре 2020 года снова пошел в ВСУ — на этот раз по контракту.

Игорь Байтала служил в разведывательном отделении беспилотных авиационных комплексов в 10-й горно-штурмовой бригаде.

Срочную службу, на которую его призвали в 2019 году, Сергей проходил на должности водителя. После демобилизации 2020 года он вернулся домой. Но отпраздновав с родными новый 2021 год, 5 января ушел в армию уже по контракту.

Владислав Мороз, солдат механизированной роты 3-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

После школы поступил в транспортный университет, выучился на архитектора-дизайнера. А после окончания вуза пошел в военкомат и осенью 2020 года подписал контракт на службу в ВСУ.

Виктор Гелебрант, командир механизированного отделения 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

В 2015—2016 годах Виктор отслужил в ВСУ по мобилизации. Но вернувшись домой, понял, что не может спокойно смотреть, как на востоке погибают украинские воины. Поэтому в 2016 году подписал контракт и вернулся в армию.

Максим Стеблянко служил в составе 1-й отдельной танковой бригады. 23-летний Максим воевал на востоке вместе с отцом — тоже военнослужащим-контрактником ВСУ.

Владимир Шпак «Капитан», командир противотанкового взвода роты огневой поддержки 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Стал в ряды ВСУ в 2018 году, тогда же и прибыл в зону АТО, на 29-й блокпост в районе поселка Новотошковское в Луганской области. Провел в составе 13-го мотопехотного батальона две ротации возле Майорска. А ротация, которая стала для него последней, была уже четвертая.

Денис Юшко, матрос, военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского.

Службу по контракту в ВСУ Денис начал в конце 2020 года. Во время обстрела украинских позиций Денис получил смертельное пулевое ранение в голову.

Андрей Теперик «Беба», стрелок-снайпер 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого Ивана Сирко. В армию Андрей ушел, когда ему исполнилось 20. Сразу на контракт — хотел воевать.

Ярослав Карлийчук «Малый», военнослужащий отдельного горно-штурмового батальона 10-й горно-штурмовой бригады. В Вооруженные силы Ярослав пришел в 19 лет. В 2016 году уже воевал под Марьинкой.

Алексей Мамчий служил на должности старшего водителя 10-й горно-штурмовой бригады. В армии встретил свою любовь: служили на соседних позициях, а вскоре и поженились, сыграв свадьбу в Черновцах.

Давид Шартава, старший солдат 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Гражданин Грузии, профессиональный военный — участвовал в миротворческих миссиях в Иране, Афганистане и других странах.

Александр Луцик, оператор-разведчик 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. В октябре 2019 года Александр подписал контракт на службу в Вооруженных силах, планировал посвятить военной службе всю жизнь.

Иван Ковалевский «Африка» с февраля 2021 года служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского.

После начала российской агрессии на востоке в 2014 году его мобилизовали, и с тех пор практически все время, за исключением перерыва на лечение, он находился на передовой.

Роман Гуляк, старший сержант 14-й отдельной механизированной бригады. До окончания контракта ему оставалось чуть больше неделю: срок службы заканчивался 7 мая. Но к родным людям, которые так его ждали, сын и внук вернулся в гробу.

Источник: «Новинарня»