Карантин в Україні. Фото: rau.ua

https://racurs.ua/ua/n154089-perelik-karantynnyh-zon-onovylo-moz-yaki-oblasti-chervoni.html

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Карантинні зони в Україні 1 травня оновило Міністерство охорони здоров’я України.

Станом на сьогодні у «червоній» зоні карантину залишаються ще 7 областей — Житомирська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська. Про це свідчать дані МОЗ.

В областях, які перебувають у «червоній» зоні, не працюють ТРЦ, розважальні заклади, а кафе і ресторани працюють лише на виніс. В таких регіонах можливе обмеження роботи громадського транспорту.

У «помаранчевій» зоні карантину перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області. Решта регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні.

Зазначається, що 30 квітня епідеміологічний поріг COVID-19було перевищено в 13 областях. В 11 регіонах та столиці він у межах норми. Рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом відповідав нормі в 16 областях України та Києві.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що після великодніх свят через три тижні можливе нове зростання захворюваності на коронавірус.