Николай Тищенко устроил разборки с таможенниками на Закарпатье. Фото: zikua.tv

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Николай Тищенко, народный депутат из «Слуги народа», снова оказался в центре скандала.

Во время поездки в Ужгород парламентарий устроил разборки с местными таможенникам. Нардеп заставлял и. о. главы местной таможни Николая Пожо комплиментарно говорить о жителях Венгрии. Об этом 1 мая сообщает издание «Новое время».

Отмечается, что сначала Тищенко сказал, что на таможне большие очереди, на которые «смотрит вся страна». Объяснений он требовал от руководителя таможни.

Вы услышьте меня, пожалуйста: это наши соседи. Венгрия — это страна, которая является нашим самым главным стратегическим партнером. И не надо на них кивать, что они в чем-то виноваты. Они ни в чем не виноваты, они наши друзья, — заявил Тищенко и несколько раз заставлял таможенника повторять о друзьях-венграх на двух языках.

Впоследствии нардеп спросил у таможенника, когда будет достроен туалет. Тот ответил, что через месяц выделенные на это деньги начнут осваивать. Тищенко попросил его сказать это «всей стране».

Напомним, журналисты проекта «Схемы» опубликовали материал с вечеринки в столичном отеле Fairmont, которую в разгар локдауна устроил для своей жены Аллы Барановской нардеп Тищенко. По факту нарушения карантинных требований в гостинице полиция открыла уголовное производство.

Сам Тищенко заявлял, что празднование дня рождения его жены происходило в гостиничном номере, что не запрещено карантинными ограничениями. Он убеждает, что на вечеринку были приглашены «чуть больше 20 людей из близкого окружения».

Источник: НВ