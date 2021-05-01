Пасху отмечают 2 мая. Фото: media.acc.cv.ua

https://racurs.ua/n154092-2-maya-otmechaut-pashu-istoriya-i-tradicii-prazdnika.html

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Пасху в Украине и мире отмечают 2 мая православные христиане.

Впервые Пасху отпраздновали иудеи, когда Моисей вывел израильтян из Египта. Это произошло еще за 1500 лет до Рождества Христова. Само слово «пасха» означает «освобождение» от рабства. Пасху в современном христианском значении, внедрили вскоре после Воскресения Иисуса апостолы, поэтому в Новом Завете этот праздник символизирует победу над смертью.

О Воскресении Христовом и начале пасхальной службы в ночь на воскресенье, после полуночи, возвещает церковный колокол. Богослужения на Пасху проводятся особенно торжественно и продолжаются до утра. Кульминацией службы становится обряд освящения куличей, яиц и других блюд.

С традицией обмена яйцами на Пасху связывают поверья, когда Мария Магдалина принесла радостную весть о Воскресении Иисуса римскому императору Тиверию. В подарок она выбрала куриное яйцо, которое символизирует жизнь. Но император в ответ на известие лишь рассмеялся и заявил: «это так же невозможно, как и твоему белому яйцу превратиться в красное». После этого яйцо стало красным.

После пасхальной службы верующие возвращаются домой и традиционно садятся потреблять освященные продукты. Каждый должен съесть по яйцу и отведать другие принесенные из церкви блюда. Далее приступают к остальным блюдам. Также на Пасху принято здороваться «Христос воскрес!», а отвечать «Воистину воскрес!».

Также 2 мая в мире отмечают Всемирный день тунца, Всемирный день смеха, День Мадрида в Испании, День ребенка и День флага в Польше.

2 мая в истории:

1611 год — опубликовали первую официальную англоязычную версию Библии.

1817 год — в Одессе основали Ришельевский лицей.

1892 год — в Киеве запустили электрический трамвай.

1945 год — командующий обороны Берлина Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции.

1986 год — «Динамо» (Киев) завоевало Кубок Кубков 1985/86.

2014 год — трагедия в Одессе. В результате нападения пророссийских активистов на проукраинский марш и пожара в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек.

Напомним, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заверил, что храмы в Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы оградить верующих во времена пандемии.