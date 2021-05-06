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Карантин в Україні. Фото: Istock

Жорсткий карантин в Україні скасовують — «червоних» зон поменшало (ІНФОГРАФІКА)

6 тра 2021, 10:12
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Жорсткий карантин в Україні скасовують у більшості регіонів, а в «червоній» зоні карантинних обмежень залишилися лише три області.

Також у країні не залишилося жодного регіону, де був би перевищений показник госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Карантинне зонування в Україні. Інфографіка: МОЗ

Відсьогодні, із 6 травня, з «червоної» зони вийшли Харківська, Хмельницька, Чернігівська області. У цих регіонах знімаються жорсткі карантинні обмеження, а рух транспорту до регіонів повністю відновлюється.

Зауважимо, що перші три області перейшли одразу в «жовту» зону карантинних обмежень, а остання — у «помаранчеву». Натомість із «помаранчевої» в «жовту» перейшли Дніпропетровська та Рівненська області.

Наразі «червоними» залишаються лише три області — Запорізька, Полтавська та Сумська. У «помаранчевій» зоні перебуває Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області. Решта регіонів, зокрема й Київ, у «жовтій» зоні карантину.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчора, 5 травня, з «червоної» зони карантину вийшла Житомирська область. Ситуація стабілізувалася одразу в шести регіонах.

Джерело: МОЗ


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