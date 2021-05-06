В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Після значного спаду на Великодні свята, кількість офіційно виявлених випадків захворювання значно збільшилася.

За минулу добу, 5 травня, було зафіксовано 6 тис. 38 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 271 дитина та 113 медпрацівників. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

Києві — 622;

Донецькій області — 599;

Харківській області — 544;

Дніпропетровській області — 543;

Рівненській області — 403.

Госпіталізували за добу 1 тис. 849 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 339 тис. 864 особи. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.

Померли за добу 374 хворих, 14 тис. 351 пацієнт одужав.

За добу здійснено 72 тис. 373 тестування на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 97 тис. 24 особи;

одужали 1 млн 711 тис. 709 пацієнтів;

зафіксовано 45 тис. 451 летальний випадок.

За добу вакциною від COVID-19 щеплено 24 тис. 494 людини. За весь час проведення кампанії вакцинації щеплення отримали 783 тис. 812 людей:

першу з двох необхідних доз отримали 783 тис. 810 осіб;

усі дві дози отримали 419 осіб (із них дві особи отримали одну з доз за кордоном).

Нагадаємо, Ізраїль нещодавно закрив кордон для українців через поширення коронавірусу.