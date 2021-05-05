Ізраїль закрив кордон для українців – подробиці. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n154238-izrayil-zakryv-kordon-dlya-ukrayinciv-podrobyci.html

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Ізраїль заборонив в’їзд для громадян України через поширення коронавірусної інфекції.

Про обмеження для певних категорій іноземців з 4 травня повідомило посольство України в Ізраїлі.

Окрім українців, відвідувати Ізраїль заборонили також громадянам Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики та Туреччини.

Також у посольстві зазначили, що спеціальні дозволи на в’їзд на територію країни, видані до 1 травня 2021 року, анулюються. Для оформлення дійсного документу потрібно знову звертатися до компетентних органів Держави Ізраїль.

Як відомо, влада Ізраїлю в умовах пандемії раніше застосовувала жорсткі обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

На початку квітня на тлі стрімкої вакцинації населення Ізраїль вийшов з локдауну. За темпами щеплень Ізраїль став світовим лідером.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин у Польщі послабили з 4 травня. В країні відновили роботу школи та заклади торгівлі. Крім того, з 15 травня скасують обов’язковий масочний режим на відкритому повітрі.