Ізраїль закрив кордон для українців — подробиціhttps://racurs.ua/ua/n154238-izrayil-zakryv-kordon-dlya-ukrayinciv-podrobyci.htmlРакурс
Ізраїль заборонив в’їзд для громадян України через поширення коронавірусної інфекції.
Про обмеження для певних категорій іноземців з 4 травня повідомило посольство України в Ізраїлі.
Окрім українців, відвідувати Ізраїль заборонили також громадянам Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики та Туреччини.
Також у посольстві зазначили, що спеціальні дозволи на в’їзд на територію країни, видані до 1 травня 2021 року, анулюються. Для оформлення дійсного документу потрібно знову звертатися до компетентних органів Держави Ізраїль.
Як відомо, влада Ізраїлю в умовах пандемії раніше застосовувала жорсткі обмеження для запобігання поширенню COVID-19.
На початку квітня на тлі стрімкої вакцинації населення Ізраїль вийшов з локдауну. За темпами щеплень Ізраїль став світовим лідером.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин у Польщі послабили з 4 травня. В країні відновили роботу школи та заклади торгівлі. Крім того, з 15 травня скасують обов’язковий масочний режим на відкритому повітрі.