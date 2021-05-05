Израиль закрыл границу для украинцев – подробности. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n154238-izrail-zakryl-granicu-dlya-ukraincev-podrobnosti.html

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Израиль запретил въезд для граждан Украины из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об ограничениях для определенных категорий иностранцев с 4 мая сообщило посольство Украины в Израиле.

Кроме украинцев посещать Израиль запретили также гражданам Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции.

Также в посольстве отметили, что специальные разрешения на въезд на территорию страны, выданные до 1 мая 2021 года, аннулируются. Для оформления действительного документа нужно снова обращаться в компетентные органы Государства Израиль.

Как известно, власти Израиля в условиях пандемии ранее применяли жесткие ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

В начале апреля на фоне стремительной вакцинации населения Израиль вышел из локдауна. По темпам вакцинации Израиль стал мировым лидером.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Польше ослабили с 4 мая. В стране возобновили работу школы и заведения торговли. Кроме того, с 15 мая отменят обязательный масочный режим на открытом воздухе.