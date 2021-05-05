Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Возраст Красного моря пересчитали ученые. Фото: www.mandria.ua

Возраст Красного моря пересчитали ученые (ИНФОГРАФИКА)

5 мая 2021, 20:53
999

Красное море образовалось намного раньше, чем считалось ранее. К таким выводам пришли геофизики, проанализировав доступные данные со спутников и глубоководных аппаратов.

Ученые из Саудовской Аравии считают, что Красному морю около 30 млн лет. Они также предполагают, что море скоро станет океаном, сообщает Nature Communications.

Группа геофизиков исследовала все данные о Красном море заново, без опоры на предыдущие точки зрения.

Ученые взяли подробные карты морского дна, последние данные о гравитации и сейсмологической обстановке в этом районе и определили место выхода океанической коры в Красном море.


Оказалось, что на дне моря есть множество вулканов. Специалисты надеются, что новая информация о положении литосферных плит даст лучшее понимание того, как предсказывать сейсмическую активность в данном регионе.

Источник: Nature Communications

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров