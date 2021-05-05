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Ракурс
Как Facebook следит за пользователями, показал мессенджер Signal. Фото: www.ixbt.com

Как Facebook следит за пользователями, показал мессенджер Signal (ФОТО)

5 мая 2021, 20:21
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Мессенджер Signal, который стал популярным в мире из-за защиты данных, разместил таргетированную рекламу в Instagram, чтобы показать пользователям, какие данные о них собирает Facebook.

В результате компания Facebook, которая является владельцем Instagram, заблокировала аккаунт Singnal, сообщается в блоге мессенджера.

Целью сообщений было напомнить пользователям, как работает таргетированная реклама. В каждом посте указывалось, по каким причинам пользователю показывают это рекламное сообщение.

Вы видите эту рекламу, потому что вы инженер-химик. Эта реклама использует данные вашей геолокации, чтобы понять, что вы в Берлине. И у вас есть новорожденный ребенок. И вы только что переехали. И вы правда пробовали те упражнения для беременных недавно, — говорилось в рекламных сообщениях.

После того как мессенджер опубликовал подобные сообщения, его аккаунт в Instagram был заблокирован.


Facebook более чем заинтересован в том, чтобы наблюдать за жизнью людей, если только он не рассказывает людям о том, как используются их данные. В мире Facebook единственное приемлемое использование — скрыть то, что вы делаете, от аудитории, — отметили представители Signal.

Источник: Ракурс


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