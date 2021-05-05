Как Facebook следит за пользователями, показал мессенджер Signal. Фото: www.ixbt.com

https://racurs.ua/n154236-kak-facebook-sledit-za-polzovatelyami-pokazal-messendjer-signal-foto.html

Ракурс

Мессенджер Signal, который стал популярным в мире из-за защиты данных, разместил таргетированную рекламу в Instagram, чтобы показать пользователям, какие данные о них собирает Facebook.

В результате компания Facebook, которая является владельцем Instagram, заблокировала аккаунт Singnal, сообщается в блоге мессенджера.

Целью сообщений было напомнить пользователям, как работает таргетированная реклама. В каждом посте указывалось, по каким причинам пользователю показывают это рекламное сообщение.

Вы видите эту рекламу, потому что вы инженер-химик. Эта реклама использует данные вашей геолокации, чтобы понять, что вы в Берлине. И у вас есть новорожденный ребенок. И вы только что переехали. И вы правда пробовали те упражнения для беременных недавно, — говорилось в рекламных сообщениях.

После того как мессенджер опубликовал подобные сообщения, его аккаунт в Instagram был заблокирован.