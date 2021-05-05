200 тыс. грн пенсии выбил судья, отдавший под расстрел бандеровца в 1987 году

https://racurs.ua/n154235-200-tys-grn-pensii-vybil-sudya-otdavshiy-pod-rasstrel-banderovca-v-1987-godu.html

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Борис Плахтий, экс-судья, который приговорил к расстрелу бойца УПА Ивана Гончарука, через суд увеличил себе пенсию.

В марте 2020 года Плахтий обратился в суд с требованием перечислить ему сумму пенсии. Об этом говорится в решении Волынского окружного административного суда.

Осенью 2020 года суд полностью удовлетворил ходатайство судьи в отставке, а пенсионный фонд даже не стал подавать апелляцию и через месяц решение вступило в законную силу.

Таким образом Борис Плахтий сейчас получает 202 тыс. 895 грн пенсии в месяц.

Напомним, Ивана Гончарука — бойца УПА из Волыни, которому в честь празднования «70-летия Октябрьской революции» советские следователи решили приписать преступления, за которые он уже отсидел в концлагере, реабилитировали посмертно. Соответствующее решение 29 апреля приняла Национальная комиссия по реабилитации. В 1989 году, за два года до провозглашения независимости Украины, Гончарука расстреляли.