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Ракурс
200 тис. грн пенсії вибив суддя, який віддав під розстріл бандерівця у 1987 році. Фото: https://rayon.in.ua

200 тис. грн пенсії вибив суддя, який віддав під розстріл бандерівця у 1987 році

5 тра 2021, 19:24
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Борис Плахтій, екс-суддя, який засудив до розстрілу бійця УПА Івана Гончарука, через суд збільшив собі пенсію.

У березні 2020 року Плахтій звернувся до суду з вимогою перерахувати йому суму пенсії. Про це йдеться в рішенні Волинського окружного адміністративного суду.

Восени 2020 року суд повністю задовольнив клопотання судді у відставці, а пенсійний фонд навіть не став подавати апеляцію й через місяць рішення набуло законної сили.

Таким чином Борис Плахтій наразі отримує 202 тис. 895 грн пенсії на місяць.


Нагадаємо, Івана Гончарука — бійця УПА з Волині, якому задля святкування «70-річчя Жовтневої революції» радянські слідчі приписали злочини, за які він вже відсидів у концтаборі, було реабілітовано посмертно. Відповідне рішення 29 квітня ухвалила Національна комісія з реабілітації. У 1989 році, за два роки до проголошення незалежності України, Гончарука розстріляли.

Джерело: Ракурс


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