Знову сунуть дощі — погода в Україні 6 травня, фото: pixabay

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Ракурс

Погода у четвер, 6 травня, принесе дощі у більшість регіонів України. Невеликі опади очікуються майже скрізь, за винятком східних та південних областей. Сухими залишаться також Буковина та Закарпаття.

На більшості території країни стане трохи прохолодніше, потеплішає лише на сході, повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами українських синоптиків, загалом в Україні не буде дуже холодно. Найнижчу температуру повітря прогнозують на заході — від +14 до +16°. Найтепліше буде на сході, там стовпчики термометрів сягатимуть +19…+21°. На півночі та у центрі обіцяють +14…+18°.

Вітер переважатиме помірний, західного напрямку з переходом на південно-західний, 7—12 м/с.

Погода у Києві 6 травня буде похмурою та хмарною до самого вечора. Вдень очікується дощ, який до вечора має закінчитись. Температура від +14° до + 16°. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +8…+10°.

Погода в Харкові 6 травня також принесе опади. На зміну ясному ранку прийде хмарна погода, яка протримається такою до вечора. Попри те, що цілий день йтиме дощ, температура повітря прогріється до 19+…+21°. Вночі +7…+9°.

Погода у Дніпрі 6 травня очікується дощовою. Опади йтимуть вдень, при цьому температура повітря становитиме +17…+19°. Вночі без опадів, температура +6…+8°

Погода в Одесі 6 травня буде похмурою та з дощами. Опади в портовому місті очікуються і вдень і вночі. Стовпчики термометрів вдень покажуть +17…+19°. Вночі температура повітря становитиме +9…+11°.

Погода у Львові 6 травня також намочить жителів міста. Дощі йтимуть і вночі, і вдень. В західній столиці України буде прохолодно — вдень очікується +14…+16°, вночі +7…+9°.

Погода на Закарпатті 6 травня протягом усього дня буде похмурою. Вранці та вдень опадів не очікується, однак вночі таки йтиме невеликий дощ. Температура повітря вдень становитиме +15…+17°. Вночі від +5 до +7°.

Геомагнітна обстановка в Україні 6 травня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.