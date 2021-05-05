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Ракурс
Гумору не збагнули — ресторан в Одесі розкритикували через «понаїхавших»

Гумору не збагнули — ресторан в Одесі розкритикували через «понаїхавших» (ФОТО)

5 тра 2021, 18:45
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Ресторан в Одесі «Реберня на Дерибасівській» розкритикували деякі одесити.

В ресторані з франшизою зробили смішні картинки, які відправляють російську імператрицю до Ростова, а Дюка де Рішельє називають «понаїхавшим», — написала на своїй сторінці у Facebook журналістка Олена Балаба.

Зазначається, що у 2014 році одесити дуже жваво іронізували над «понаїхавшими» і «західняками», влаштувавши «Марш западенців».

Одеса — «столиця гумору» виявилася черговим міфом. Місцева жлобня давно не вміє жартувати, гумор в Одесі помер давненько — тут не вміють отримувати задоволення від спілкування, на жаль, його отримують від ненависті та цькування інших, несхожих на жлобів, — написала Балаба.

Зараз в соцмережах закликають бойкотувати ресторан, але при цьому зазначають, що бойкот «вийде» тільки восени, коли туристи розʼїдуться.

Заклад доволі швидко став популярним і відвідуваним. Фотографії у соцмережах це підтверджують — людей тут справді багато.

У ресторані відреагували на критику незадоволених одеситів та змінили частину декорацій у закладі.

Актуальне мистецтво ніколи не буває зручним і не потребує до себе однозначного позитивного ставлення. На цьому місці з‘являться інші твори, бо наші простори покликані об‘єднувати та творити позитивні емоції, — зазначили в закладі.


Джерело: Ракурс


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