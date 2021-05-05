Вчені назвали найагресивніші породи собак

https://racurs.ua/ua/n154221-bili-y-puhnasti-vcheni-nazvaly-nayagresyvnishyh-sobak.html

Ракурс

Дослідження показало, що найбільш «злими» псами є малі особини чоловічої статі. Та все ж деякі породи більш схильні до агресивної поведінки.



Вчені з Гельсінського університету провели дослідження за участю близько 9 тис. домашніх собак, серед яких були представники понад 20 порід. Експеримент показав, які аспекти характеру тварин впливають на прояви агресивної поведінки щодо людей.



В ході дослідження експерти виявили, що маленькі собаки більш схильні поводитися агресивно, ніж собаки середнього і великого розміру. Разом з тим з’ясувалось, що собаки-самці більш агресивні, ніж самки, причому кастрація не позначається на їхній поведінці.

В прояві озлобленості собак також грають роль досвідченість господаря і виховання. Крім цього дослідники виявили, що пси, які часто проводять час в компанії інших собак, поводяться менш агресивно.

Однак автори роботи з’ясували, що все ж найбільше впливає на агресивну поведінку порода собаки.

Серед наших «добровольців» ми помітили, що довгошерсті коллі, пуделі і цвергшнауцери були найбільш агресивними. А золотистий ретривер і лабрадор, як і очікувалося, виявилися найменш агресивними породами — резюмує професор Ханнес Лохи.



Автори дослідження кажуть, що при виборі собаки людям необхідно досконально вивчати особливості породи та її історію. Недосвідченому власнику краще заводити доброзичливішу собаку, з якою буде легко знайти спільну мову.



Вчені склали список, в якому перші місця віддали найбільш агресивним породам, останні — більш спокійним.

Довгошерста коллі Пудель Цвергшнауцер Німецька вівчарка Іспанська водяний собака Лаготто-романьоло Китайська чубата Німецький міттельшпіц Котон-де-тулеар Ірландський мягкошёрстний пшеничний тер'єр Вельш-коргі пемброк Керн-тер'єр Бордер-коллі Фінський лаппхунд Чихуахуа Короткошерстих коллі Рассел тер'єр Стаффордширський бультер'єр Шелти Лопарська оленегонних собака Золотистий ретривер Лабрадор

Джерело: Nature.com