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Ракурс
Вчені назвали найагресивніші породи собак

Білі й пухнасті — вчені назвали найагресивніших собак

5 тра 2021, 17:48
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Дослідження показало, що найбільш «злими» псами є малі особини чоловічої статі. Та все ж деякі породи більш схильні до агресивної поведінки.

Вчені з Гельсінського університету провели дослідження за участю близько 9 тис. домашніх собак, серед яких були представники понад 20 порід. Експеримент показав, які аспекти характеру тварин впливають на прояви агресивної поведінки щодо людей.

В ході дослідження експерти виявили, що маленькі собаки більш схильні поводитися агресивно, ніж собаки середнього і великого розміру. Разом з тим з’ясувалось, що собаки-самці більш агресивні, ніж самки, причому кастрація не позначається на їхній поведінці.

В прояві озлобленості собак також грають роль досвідченість господаря і виховання. Крім цього дослідники виявили, що пси, які часто проводять час в компанії інших собак, поводяться менш агресивно.

Однак автори роботи з’ясували, що все ж найбільше впливає на агресивну поведінку порода собаки.

Серед наших «добровольців» ми помітили, що довгошерсті коллі, пуделі і цвергшнауцери були найбільш агресивними. А золотистий ретривер і лабрадор, як і очікувалося, виявилися найменш агресивними породами — резюмує професор Ханнес Лохи.


Автори дослідження кажуть, що при виборі собаки людям необхідно досконально вивчати особливості породи та її історію. Недосвідченому власнику краще заводити доброзичливішу собаку, з якою буде легко знайти спільну мову.

Вчені склали список, в якому перші місця віддали найбільш агресивним породам, останні — більш спокійним.

  1. Довгошерста коллі
  2. Пудель
  3. Цвергшнауцер
  4. Німецька вівчарка
  5. Іспанська водяний собака
  6. Лаготто-романьоло
  7. Китайська чубата
  8. Німецький міттельшпіц
  9. Котон-де-тулеар
  10. Ірландський мягкошёрстний пшеничний тер'єр
  11. Вельш-коргі пемброк
  12. Керн-тер'єр
  13. Бордер-коллі
  14. Фінський лаппхунд
  15. Чихуахуа
  16. Короткошерстих коллі
  17. Рассел тер'єр
  18. Стаффордширський бультер'єр
  19. Шелти
  20. Лопарська оленегонних собака
  21. Золотистий ретривер
  22. Лабрадор

Джерело: Nature.com

Джерело: Ракурс


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